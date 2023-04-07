Языковой скандал с преподавателем налогового университета в Ирпене: и.о. ректора сделал заявление

И.о. ректора Государственного налогового университета Дмитрий Серебрянский

Руководство налогового университета в Ирпене начало служебное расследование речевого скандала. Преподавательницу, которая отказалась использовать украинский язык, отстранили от работы.

Об этом заявил исполняющий обязанности ректора Государственного налогового университета Дмитрий Серебрянский.

Читайте также:

Позиция университета

По словам и. ректора, позиция вуза аналогична гражданской позиции, позиции государства.

"Университет, который разрушился, но выстоял во время оккупации и восстанавливается, не допустит использования языка агрессора в образовательном процессе", — подчеркнул Серебрянский.

Санкции в отношении преподавательницы

По факту речевого скандала уже начали служебное расследование.

Преподавательницу, отказавшуюся от преподавания своего предмета на украинском языке, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

"Реакция администрации учебного заведения на ситуацию однозначна: будем действовать решительно, последствия для виновных в рамках законодательства будут неотвратимыми", — отметил Дмитрий Серебрянский.

Напомним, что в городе Ирпень на Киевщине, сильно пострадавшем в результате российской агрессии, произошел скандал на языковой почве. Преподаватель Государственного налогового университета Любовь Воробьева демонстративно читает лекции на русском языке. Студентам, которые просили перейти на государственный язык, она пригрозила, что даже экзамен по философии будет принимать исключительно на русском.

Фото: Государственный налоговый университет