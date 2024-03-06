МОЗ назвало причини перевірок ВЛК в Києві — які грубі порушення там виявили

Військовий проходить ВЛК. Ілюстративне фото: armyinform

У Києві Міністерство охорони здоров'я вирішило провести перевірки діяльності військово-лікарських комісій. Причиною цьому стало те, що комісії у столиці затягували терміни проведення оглядів, лікарі порушували графік роботи та не дотримувалися системи електронних черг.

Про це повідомляє Interfax-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", — вказав Ляшко.

У Міністерстві охорони здоров'я створили спеціальну робочу групу, яка проводитиме перевірки. За словами міністра, на першому етапі представники МОЗ "зосередяться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

Ляшко додав, що під час проходження ВЛК на кожного пацієнта відкривається електронний медичний запис. При цьому він має бути закритий протягом чотирьох днів, що свідчить про те, що військовослужбовець пройшов ВЛК. Однак деякі київські клініки не поспішали закривати записи і вони залишалися відкритими протягом 10 днів.

Нагадаємо, 4 березня Ляшко повідомив про проведення перевірок у ВЛК. За його словами, таке рішення було ухвалено на тлі кількості скарг, які міністерство отримало останнім часом.

Додамо, в Україні було змінено процедуру проходження ВЛК. Наразі для військових доступний електронний документообіг. А військові частини, медичні заклади та ТЦК самостійно можуть обмінюватися широким переліком важливих документів онлайн.