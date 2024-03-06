Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow МОЗ назвало причини перевірок ВЛК в Києві — які грубі порушення там виявили arrow

МОЗ назвало причини перевірок ВЛК в Києві — які грубі порушення там виявили

6 березня 2024 16:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
МОЗ назвало причини перевірок ВЛК в Києві — які грубі порушення там виявили
Військовий проходить ВЛК. Ілюстративне фото: armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві Міністерство охорони здоров'я вирішило провести перевірки діяльності військово-лікарських комісій. Причиною цьому стало те, що комісії у столиці затягували терміни проведення оглядів, лікарі порушували графік роботи та не дотримувалися системи електронних черг.

Про це повідомляє Interfax-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Читайте також:

Перевірка столичних ВЛК

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", — вказав Ляшко.

У Міністерстві охорони здоров'я створили спеціальну робочу групу, яка проводитиме перевірки. За словами міністра, на першому етапі представники МОЗ "зосередяться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

Ляшко додав, що під час проходження ВЛК на кожного пацієнта відкривається електронний медичний запис. При цьому він має бути закритий протягом чотирьох днів, що свідчить про те, що військовослужбовець пройшов ВЛК. Однак деякі київські клініки не поспішали закривати записи і вони залишалися відкритими протягом 10 днів.

Нагадаємо, 4 березня Ляшко повідомив про проведення перевірок у ВЛК. За його словами, таке рішення було ухвалено на тлі кількості скарг, які міністерство отримало останнім часом.

Додамо, в Україні було змінено процедуру проходження ВЛК. Наразі для військових доступний електронний документообіг. А військові частини, медичні заклади та ТЦК самостійно можуть обмінюватися широким переліком важливих документів онлайн. 

Віктор Ляшко
МОЗ
Київ
лікарні
Україна
військовий призов
мобілізація
ВЛК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд