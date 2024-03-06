Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Минздрав назвал причины проверок ВВК в Киеве — какие грубые нарушения там обнаружили arrow

Минздрав назвал причины проверок ВВК в Киеве — какие грубые нарушения там обнаружили

6 марта 2024 16:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Минздрав назвал причины проверок ВВК в Киеве — какие грубые нарушения там обнаружили
Военный проходит ВЛК. Иллюстративное фото: armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве Министерство здравоохранения решило провести проверки деятельности военно-врачебных комиссий. Причиной тому стало то, что комиссии в столице затягивали сроки проведения осмотров, врачи нарушали график работы и не соблюдали систему электронных очередей.

Об этом сообщает Interfax-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Читайте также:

Проверка столичных ВВК

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", — указал Ляшко.

В Министерстве здравоохранения была создана специальная рабочая группа, которая будет проводить проверки. По словам министра, на первом этапе представители Минздрава "сосредоточатся на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".

Ляшко добавил, что во время прохождения ВВК на каждого пациента открывается электронная медицинская запись. При этом она должна быть закрыта в течение четырех дней, что говорит о том, что военнослужащий прошел ВВК. Однако некоторые киевские клиники не спешили закрывать записи и они оставались открытыми в течение 10 дней.

Напомним, 4 марта Ляшко сообщил о проведении проверок в ВВК. По его словам, такое решение было принято на фоне количества жалоб, которые министерство получало в последнее время.

Добавим, в Украине была изменена процедура прохождения ВВК. В настоящее время для военных доступен электронный документооборот. А воинские части, медицинские учреждения и ТЦК могут обмениваться широким перечнем важных документов онлайн.

Виктор Ляшко
Минздрав
Киев
больницы
Украина
военный призыв
мобилизация
ВВК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд