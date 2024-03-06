Минздрав назвал причины проверок ВВК в Киеве — какие грубые нарушения там обнаружили
В Киеве Министерство здравоохранения решило провести проверки деятельности военно-врачебных комиссий. Причиной тому стало то, что комиссии в столице затягивали сроки проведения осмотров, врачи нарушали график работы и не соблюдали систему электронных очередей.
Об этом сообщает Interfax-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Проверка столичных ВВК
"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", — указал Ляшко.
В Министерстве здравоохранения была создана специальная рабочая группа, которая будет проводить проверки. По словам министра, на первом этапе представители Минздрава "сосредоточатся на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".
Ляшко добавил, что во время прохождения ВВК на каждого пациента открывается электронная медицинская запись. При этом она должна быть закрыта в течение четырех дней, что говорит о том, что военнослужащий прошел ВВК. Однако некоторые киевские клиники не спешили закрывать записи и они оставались открытыми в течение 10 дней.
Напомним, 4 марта Ляшко сообщил о проведении проверок в ВВК. По его словам, такое решение было принято на фоне количества жалоб, которые министерство получало в последнее время.
Добавим, в Украине была изменена процедура прохождения ВВК. В настоящее время для военных доступен электронный документооборот. А воинские части, медицинские учреждения и ТЦК могут обмениваться широким перечнем важных документов онлайн.
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