Минздрав назвал причины проверок ВВК в Киеве — какие грубые нарушения там обнаружили

Военный проходит ВЛК. Иллюстративное фото: armyinform

В Киеве Министерство здравоохранения решило провести проверки деятельности военно-врачебных комиссий. Причиной тому стало то, что комиссии в столице затягивали сроки проведения осмотров, врачи нарушали график работы и не соблюдали систему электронных очередей.

Об этом сообщает Interfax-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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Проверка столичных ВВК

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", — указал Ляшко.

В Министерстве здравоохранения была создана специальная рабочая группа, которая будет проводить проверки. По словам министра, на первом этапе представители Минздрава "сосредоточатся на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".

Ляшко добавил, что во время прохождения ВВК на каждого пациента открывается электронная медицинская запись. При этом она должна быть закрыта в течение четырех дней, что говорит о том, что военнослужащий прошел ВВК. Однако некоторые киевские клиники не спешили закрывать записи и они оставались открытыми в течение 10 дней.

Напомним, 4 марта Ляшко сообщил о проведении проверок в ВВК. По его словам, такое решение было принято на фоне количества жалоб, которые министерство получало в последнее время.

Добавим, в Украине была изменена процедура прохождения ВВК. В настоящее время для военных доступен электронный документооборот. А воинские части, медицинские учреждения и ТЦК могут обмениваться широким перечнем важных документов онлайн.