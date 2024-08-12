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МОЗ затвердило перших членів ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024 13:00
Катерина Османська - Редактор
Охматдит — МОЗ затвердило перших членів ради з відновлення лікарні
Пошкоджена внаслідок удару РФ лікарня "Охматдит" . Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Міністерство охорони здоров'я затвердило перші вісім учасників Ради з контролю здійснення відновлення зруйнованих будівель дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського удару. Туди увійшли представники благодійників, які зробили найбільші пожертви.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у понеділок, 12 серпня. 

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У МОЗ зазначили, що це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ "Охматдит":

  • Яко Сільє — постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;
  • Ігор Кацитадзе — спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
  • Донатас Буткус — радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
  • Володимир Кудрицький — голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
  • Назар Купибіда — член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн Галнафтогаз";
  • Юлія Висоцька — директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";
  • Євгеній Гончар — начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоровʼя України;
  • Олена Ларіна — Провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

У відомстві додали, що зараз також триває відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення "Охматдиту".

Вони можуть подати свої кандидатури до 14 серпня, заповнивши та надіславши відповідну форму. Відбір здійснюватимуть рейтинговим голосуванням вже затверджених членів Ради за результатами розгляду поданих заявок. 

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