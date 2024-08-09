Охматдит — НАБУ вивчає можливі зловживання під час тендерів

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Національне антикорупційне бюро перевірить скандальний тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала внаслідок російського обстрілу 8 липня. Однак, відкривати кримінальне провадження поки що передчасно.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу у п’ятницю, 9 серпня.

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"Ми проводимо інформаційно-аналітичну роботу. Щодо "Охматдиту" зараз взагалі вивчаємо причетності тих суб'єктів, які підслідні НАБУ. Проте, сказати, що зараз ми зареєструємо кримінальне провадження саме за цим фактом — передбачено", — сказав Кривонос.

Він додав, що детективи НАБУ одразу почали працювати над цією ситуацією одразу після того, як почалася ширитися інформація про викрадені кошти з цього тендера. За словами начальника НАБУ, саме громадський контроль запобіг зайвим діям у цьому випадку.

"Вивчаємо. Якщо будуть підстави для внесення до ЄРДР, внесемо і будемо розслідувати", — сказав Кривонос.

Що передувало

Нагадаємо, 1 серпня благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" обрав для ремонту лікарні компанію "Буд-Технолоджі". Вартість тендеру повинна була становити 307 млн грн без ПДВ, хоча інші компанії були готові виконати роботи дешевше.

Ця ситуація привернула неабияку увагу громадськості і результати тендера скасовували. Натомість проведуть новий, але вже за правилами Prozorro

Вже 5 серпня "Охматдит" оголосив тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту будівлі за захмарні 14 млн грн. Їх надалі також скасували.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я затвердило Положення про Раду з відновлення дитячої лікарні. Її буде затверджено у два етапи.