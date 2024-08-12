Охматдет — Минздрав утвердил первых членов совета по восстановлению больницы

Повреждена в результате удара РФ больница "Охматдет". Фото: Новини.LIVE

Министерство здравоохранения утвердило первые восемь участников Совета по контролю осуществления восстановления разрушенных зданий детской больницы "Охматдет", пострадавшей в результате российского удара. Туда вошли представители благотворителей, совершивших самые большие пожертвования.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в понедельник, 12 августа.

Читайте также:

Члены совета по восстановлению "Охматдета"

В Минздраве отметили, что это представители от благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и НДСЛ "Охматдет":

Яко Силье — постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;

Игорь Кацитадзе — специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;

Донатас Буткус — советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;

Владимир Кудрицкий — глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";

Назар Купибида — член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн Галнафтогаз";

Юлия Высоцкая — директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";

Евгений Гончар — начальник отдела формирования политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины;

Елена Ларина — Ведущий специалист по внутреннему контролю НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины.

В ведомстве добавили, что сейчас также идет отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению "Охматдета".

Они могут подать свои кандидатуры до 14 августа, заполнив и отправив соответствующую форму. Отбор будет производиться рейтинговым голосованием уже утвержденных членов Совета по результатам рассмотрения поданных заявок.