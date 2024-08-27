У Києві судитимуть 20-річного хлопця який побив перехожого

Затриманий обвинувачений. Фото: Національна поліція України

У Києві судитимуть 20-річного хлопця, який спровокував бійку та тяжко травмував перехожого. Інцидент стався на столичному подолі.

Про це повідомляє Поліція Києва у вівторок, 27 серпня.

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Подробиці про бійку

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався у Києві, на Подолі, у травні 2024 року. Чоловік 2004 року народження розпивав алкоголь з друзями та спровокував конфлікт з перехожим незнайомцем, згодом вдаривши його новою у голову.

Від удару чоловік впав на асфальтоване покриття внаслідок чого отримав тяжкі травми у вигляді черепно-мозкової травми та перелому потиличної кістки із забоєм головного мозку.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування нападника та затримали його. Досудове розслідування завершено, тож обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи по суті.

У разі доведенення вини, молодику загрожує ув'язнення терміном до восьми років позбавлення волі.