В Киеве будут судить 20-летнего парня, избившего прохожего

Задержанный обвиняемый. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве будут судить 20-летнего парня, который спровоцировал драку и тяжело травмировал прохожего. Инцидент произошел на столичном подоле.

Об этом сообщает Полиция Киева во вторник, 27 августа.

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Подробности о драке

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в Киеве, на Подоле, в мае 2024 года. Мужчина 2004 года рождения распивал алкоголь с друзьями и спровоцировал конфликт с прохожим незнакомцем, впоследствии ударив его новым в голову.

От удара мужчина упал на асфальтированное покрытие, в результате чего получил тяжелые травмы в виде черепно-мозговой травмы и перелома затылочной кости с ушибом головного мозга.

Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающего и задержали его. Досудебное расследование завершено, поэтому обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

В случае доказания вины, молодому человеку грозит заключение на срок до восьми лет лишения свободы.