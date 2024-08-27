У Києві затримали чоловіка за підпал авто військового

Підпалив авто військового — у Києві затримали 27-річного чоловіка
Поліцейські затримали чоловіка за підпал автомобіля військовослужбовця у Печерському районі столиці. Зловмисником виявився 27-річний уродженець Луганської області.
Про це поінформувала пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 27 серпня.
Деталі справи
"Фігурант знайшов у Telegram "підробіток", запропонований представниками ворожих спецслужб, і за тисячу доларів погодився палити автомобілі, що належать військовим та іншим представникам Силам безпеки та оборони. Так, порушник підшукав "потрібний" позашляховик й після погодження від куратора з РФ підпалив його", — зазначили поліцейські.
За даними правоохоронців, свої дії фігурант фіксував на камеру як доказ для замовника.
Тож поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період. За вчинене фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
"Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – жодні гроші не варті зради своєї країни та її громадян! Кожний хто вирішить це перевірити – обов’язково отримає справедливе покарання", — заявили у поліції.
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