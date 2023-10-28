Можна купити сотні дронів. Влада Києва витратить майже 100 млн грн на розчистку озера

Працівники на озері Синьому. Фото: Big Kyev

Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очистку і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.

Інформація про тендер була розміщена на сайті держзакупівель Prozorro.

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Тендер на розчистку озера Синє на Prozorro. Фото: Скриншот

100 млн грн на очистку озера

Telegram-канал "Скептик" повідомив, що спершу тендер оцінювався у 32 млн гривень, але потім з невідомих причин ціна зросла втричі.

"Київські корупціонери вирішили "відмити" 100 млн гривень на озері", — говориться у повідомленні.

Так, нещодавно на сайті держзакупівель Prozorro з'явився тендер на розчистку та благоустрій озера Синє за 100 млн. гривень (це майже $3 млн).

"Якщо перевести 100 млн гривень на кількість потенційно куплених квадрокоптерів Mavic 3, то це вийде 1280 штук", — додали у повідомленні.

100 млн грн на озеро. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень на ремонт проїзду. Йдеться про ділянку від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги.

Нагадуємо, що низка управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) наприкінці жовтня 2023 року масово оголосили тендери на закупівлю комп'ютерів, ноутбуків та іншої офісної техніки. Загальна сума сягає кількох мільйонів гривень.