Можно купить сотни дронов. Власти Киева потратят почти 100 млн грн на расчистку озера

Работники на озере Синем. Фото: Big Kyev

Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.

Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок Prozorro.

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Тендер на расчистку озера Синее на Prozorro. Фото: Скриншот

100 млн грн на очистку озера

Telegram-канал "Скептик" сообщил, что сначала тендер оценивался в 32 млн гривен, но затем по неизвестным причинам цена выросла в три раза.

"Киевские коррупционеры решили "отмыть" 100 млн гривен на озере", — говорится в сообщении.

Так, недавно на сайте госзакупок Prozorro появился тендер на расчистку и благоустройство озера Синее за 100 млн гривен (это почти $3 млн).

"Если перевести 100 млн гривен на количество потенциально купленных квадрокоптеров "Mavic 3", то это получится 1280 штук", — добавили в сообщении.

100 млн гривен на озеро. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен на ремонт проезда. Речь идет об участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.

Напомним, что ряд управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в конце октября 2023 года массово объявили тендеры на закупку компьютеров, ноутбуков и другой офисной техники. Общая сумма составляет несколько миллионов гривен.