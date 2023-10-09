Київські чиновники влаштували розпил бюджету на ремонті військового госпіталю: що каже Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планують витратити 1 мільярд гривень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Наші гроші".

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Що відомо про тендер на ремонт

"Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" минулого тижня уклав чергові угоди на ремонт свого головного корпусу на 576 млн грн. І тепер з урахуванням укладених впродовж року угод на цей корпус протендерили вже 1,07 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ремонт здійснюється за рахунок видатків міста Києва, які передбачені Департаментом охорони здоров’я КМДА. Попри те, що реабілітацію вже пройшли понад півтори тисячі українських захисників, є ознаки того, що відбувається розтрата бюджету.

Зазначається, що за ремонт госпіталю взялася компанія "Абсолют-клімат".

"Маємо ситуацію, коли замовник спочатку без тендеру обрав одну фірму на проект. Потім не оприлюднив проект, але оголосив тендер по цьому проекту у неймовірно стислі строки. І віддав всі підряди єдиному учаснику "відкритих торгів", пов’язаному з проектною фірмою", — пишуть журналісти.

Приховання та завищування цін

Відтак, журналісти звернулися до госпіталю, департаменту охорони здоров’я КМДА та міської адміністрації з проханням надати кошториси будівництва. Попри те, що відповідна документація вже давно готова, запит ЗМІ проігнорували.

Окрім цього, є ознаки того, що компанія "Абсолют-клімат" може завищувати ціни. До прикладу, у липні цього року підприємство отримало на ремонт відділення швидкої медичної допомоги в столиці. Згідно з перевіркою кошторису, більшість цін були значно вищі.

Фото: "Наші гроші"

Реакція Кличка

За словами мера, столична влада підготувала звернення до правоохоронних органів з метою перевірити дотримання і прозорість процедур, що стосуються ремонту медичного об'єкту.

"Якщо були порушення і завищення цін, — скасовуємо тендер і оголошуємо новий. А щодо відповідальних осіб — за результатами перевірок будуть ухвалені відповідні рішення, в тому числі й кадрові", — додав Кличко.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня кияни зібралися на мітинг проти тендерів Кличка. Люди вимагали у мера виділяти більше коштів на допомогу ЗСУ.