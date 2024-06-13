Поліція знайшла фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів на Київщині — фото

Фрагмент касетного суббоєприпаса. Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці Київської області знайшли в регіоні фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів після нещодавньої російської атаки. Знахідки можуть здетонувати від найменшого руху.

Про це повідомляє Національна поліція України в середу, 12 червня.

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Фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів

"Вранці 12 червня у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху", — наголосили правоохоронці.

Експерт проводить огляд ділянки після обстрілу. Фото: npu.gov.ua

У поліції радять не відвідувати місця біля обстрілів, а в разі підозрілої знахідки телефонувати профільним службам.

"Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його! Фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів", — додали в Нацполіції.

Фрагмент касетного суббоєприпаса. Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 12 травня Росія черговий раз обстріляла Україну за допомогою ракет із Ту-95мс та ударних безпілотників, згодом росіяни підійняли винищувачі МіГ-31К. По всіх областях оголошували масштабну повітряну тривогу.

Крім того, однією з головних цілей атаки РФ став Київ. У поліції показали наслідки нічного обстрілу столиці, де сталося займання на одному з промислових обʼєктів.