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Могут сдетонировать от малейшего движения — на Киевщине нашли фрагменты кассетных суббоеприпасов

13 июня 2024 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полиция нашла фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов в Киевской области — фото
Фрагмент кассетного суббоеприпаса. Фото: npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правоохранители Киевской области обнаружили в регионе фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов после недавней российской атаки. Находки могут сдетонировать от малейшего движения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в среду, 12 июня.

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Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов

"Утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", — отметили правоохранители.

Как выглядит фрагмент кассетного суббоеприпаса
Эксперт производит осмотр участка после обстрела. Фото: npu.gov.ua

В полиции советуют не посещать места возле обстрелов, а в случае подозрительной находки звонить профильным службам.

"Категорически запрещается прикасаться к предмету и передвигать его! Специалисты проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов", — добавили в Нацполиции.

Почему фрагменты кассетных суббоеприпасов опасны
Фрагмент кассетного суббоеприпаса. Фото: npu.gov.ua

Напомним, что в ночь на 12 мая Россия в очередной раз обстреляла Украину с помощью ракет из Ту-95мс и ударных беспилотников, впоследствии россияне подняли истребители МиГ-31К. По всем областям объявляли масштабную воздушную тревогу.

Кроме того, одной из главных целей атаки РФ стал Киев. В полиции показали последствия ночного обстрела столицы, где произошло возгорание на одном из промышленных объектов.

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