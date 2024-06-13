Полиция нашла фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов в Киевской области — фото

Могут сдетонировать от малейшего движения — на Киевщине нашли фрагменты кассетных суббоеприпасов
Правоохранители Киевской области обнаружили в регионе фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов после недавней российской атаки. Находки могут сдетонировать от малейшего движения.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в среду, 12 июня.
Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов
"Утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", — отметили правоохранители.
В полиции советуют не посещать места возле обстрелов, а в случае подозрительной находки звонить профильным службам.
"Категорически запрещается прикасаться к предмету и передвигать его! Специалисты проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов", — добавили в Нацполиции.
Напомним, что в ночь на 12 мая Россия в очередной раз обстреляла Украину с помощью ракет из Ту-95мс и ударных беспилотников, впоследствии россияне подняли истребители МиГ-31К. По всем областям объявляли масштабную воздушную тревогу.
Кроме того, одной из главных целей атаки РФ стал Киев. В полиции показали последствия ночного обстрела столицы, где произошло возгорание на одном из промышленных объектов.
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