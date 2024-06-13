Полиция нашла фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов в Киевской области — фото

Фрагмент кассетного суббоеприпаса. Фото: npu.gov.ua

Правоохранители Киевской области обнаружили в регионе фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов после недавней российской атаки. Находки могут сдетонировать от малейшего движения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в среду, 12 июня.

Читайте также:

Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов

"Утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения", — отметили правоохранители.

Эксперт производит осмотр участка после обстрела. Фото: npu.gov.ua

В полиции советуют не посещать места возле обстрелов, а в случае подозрительной находки звонить профильным службам.

"Категорически запрещается прикасаться к предмету и передвигать его! Специалисты проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов", — добавили в Нацполиции.

Фрагмент кассетного суббоеприпаса. Фото: npu.gov.ua

Напомним, что в ночь на 12 мая Россия в очередной раз обстреляла Украину с помощью ракет из Ту-95мс и ударных беспилотников, впоследствии россияне подняли истребители МиГ-31К. По всем областям объявляли масштабную воздушную тревогу.

Кроме того, одной из главных целей атаки РФ стал Киев. В полиции показали последствия ночного обстрела столицы, где произошло возгорание на одном из промышленных объектов.