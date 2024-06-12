Наслідки російської атаки на Київ — у мережі показали фото

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/press_kobl

Правоохоронці Київської області фіксують наслідки російської атаки на столичний регіон вночі, 12 червня. Зокрема, внаслідок обстрілу сталося займання на одному з промислових обʼєктів.

Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Київської обласної прокуратури в Telegram.

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Ворог пошкодив житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення.

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Одна людина отримала поранення ноги. Чоловікові на місці надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовився", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/press_kobl

Для чергової атаки противник використовував ракети та безпілотники.

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.