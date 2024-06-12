Наслідки російської атаки на Київ — у мережі показали фото

Правоохоронці показали наслідки нічної атаки окупантів на Київ
Правоохоронці Київської області фіксують наслідки російської атаки на столичний регіон вночі, 12 червня. Зокрема, внаслідок обстрілу сталося займання на одному з промислових обʼєктів.
Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Київської обласної прокуратури в Telegram.
Атака Росії на Київ
Ворог пошкодив житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення.
"Одна людина отримала поранення ноги. Чоловікові на місці надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовився", — йдеться у повідомленні.
Для чергової атаки противник використовував ракети та безпілотники.
Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.
Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.
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