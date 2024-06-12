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Правоохоронці показали наслідки нічної атаки окупантів на Київ

12 червня 2024 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російської атаки на Київ — у мережі показали фото
Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/press_kobl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці Київської області фіксують наслідки російської атаки на столичний регіон вночі, 12 червня. Зокрема, внаслідок обстрілу сталося займання на одному з промислових обʼєктів. 

Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Київської обласної прокуратури в Telegram.

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Ворог пошкодив житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення. 

Обстріл Київської області 12 червня
Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Одна людина отримала поранення ноги. Чоловікові на місці надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовився", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня
Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/press_kobl

Для чергової атаки противник використовував ракети та безпілотники.

Атака РФ на Київ 12 червня
Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police
Удар ворога по Київській області 12 червня
Наслідки російського обстрілу Київської області 12 червня. Фото: t.me/UA_National_Police
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Допис Національної поліції України. Фото: скриншот
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Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

війна
Україна
Київ
поліція
прокуратура
обстріли
окупанти
Київська область

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