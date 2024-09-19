У Києві з'явився мурал присвячений розвідці — ексклюзив Новини.LIVE

Стінопис ГУР у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві з'явився стінопис, присвячений Головному управлінню розвідки. Мурал отримав назву "Мудрий панує над зірками" та символізує масштабну роботу, яку виконують бійці ГУР, зокрема підрозділи Group 13 та Magura V5.

Під час церемонії представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину стінопису та дав ексклюзивний коментар кореспонденту Новини.LIVE.

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Мурал "Мудрий панує над зірками" у Києві відображає боротьбу українського народу та підкреслює важливість внеску розвідки не тільки на полі бою, але й у мистецтві. Картина символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.

Андрій Юсов на відкритті стінопису ГУР в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мурал ГУР в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У коментарі для Новини.LIVE Андрій Юсов зазначив, що стінопис не лише підтримує бойовий дух, а є справжнім мистецтвом.

"Ми жодним чином не впливали на творчу концепцію чи вигляд муралу, але концептуально це спільна робота, за яку ми вдячні авторам, громадськості та волонтерам. Це ініціатива громадянського суспільства, яку нам слід підтримати. Вона також включає великий благодійний збір на українські ударні дрони "Магура", які ефективно знищують російський флот", — сказав Юсов.

У Києві відкрили стінопис ГУР. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE