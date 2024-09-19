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"Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці

19 вересня 2024 13:42
Галина Шподарева - редактор
У Києві з'явився мурал присвячений розвідці — ексклюзив Новини.LIVE
Стінопис ГУР у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

У Києві з'явився стінопис, присвячений Головному управлінню розвідки. Мурал отримав назву "Мудрий панує над зірками" та символізує масштабну роботу, яку виконують бійці ГУР, зокрема підрозділи Group 13 та Magura V5.

Під час церемонії представник розвідки Андрій Юсов самостійно пофарбував частину стінопису та дав ексклюзивний коментар кореспонденту Новини.LIVE.  

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Мурал "Мудрий панує над зірками" у Києві відображає боротьбу українського народу та підкреслює важливість внеску розвідки не тільки на полі бою, але й у мистецтві. Картина символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.

"Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці - фото 1
Андрій Юсов на відкритті стінопису ГУР в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
"Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці - фото 2
Мурал ГУР в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У коментарі для Новини.LIVE Андрій Юсов зазначив, що стінопис не лише підтримує бойовий дух, а є справжнім мистецтвом.

"Ми жодним чином не впливали на творчу концепцію чи вигляд муралу, але концептуально це спільна робота, за яку ми вдячні авторам, громадськості та волонтерам. Це ініціатива громадянського суспільства, яку нам слід підтримати. Вона також включає великий благодійний збір на українські ударні дрони "Магура", які ефективно знищують російський флот", — сказав Юсов.

"Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці - фото 3
У Києві відкрили стінопис ГУР. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
"Мудрий панує над зірками" — у Києві з'явився мурал, присвячений розвідці - фото 4
"Мудрий панує над зірками". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

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