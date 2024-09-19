В Киеве появился мурал, посвященный разведке — эксклюзив Новини.LIVE

"Мудрый властвует над звездами" — в Киеве появился мурал, посвященный разведке
В Киеве появился мурал, посвященный Главному управлению разведки. Картина получила название "Мудрый властвует над звездами" и символизирует масштабную работу, которую выполняют бойцы ГУР, в частности, подразделения Group 13 и Magura V5.
В ходе церемонии представитель разведки Андрей Юсов самостоятельно покрасил часть мурала и дал эксклюзивный комментарий корреспонденту Новини.LIVE.
Открытие мурала ГУР в Киеве
Мурал "Мудрый властвует над звездами" в Киеве отражает борьбу украинского народа и подчеркивает важность вклада разведки не только на поле боя, но и в искусстве. Картина символизирует работу бойцов ГУР, в частности, подразделений Group 13 и Magura V5.
В комментарии для Новини.LIVE Андрей Юсов отметил, что стенопись не только поддерживает боевой дух, но и является настоящим искусством.
"Мы никоим образом не влияли на творческую концепцию или вид мурала, но концептуально это совместная работа, за которую мы благодарны авторам, общественности и волонтерам. Это инициатива гражданского общества, которую нам следует поддержать. Она также включает большой благотворительный сбор на украинские ударные дроны "Магура", которые эффективно уничтожают российский флот", — сказал Юсов.
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