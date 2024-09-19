Напад на співробітника АЗС в Києві — підозрюваних затримано

Напад на співробітника АЗС у Києві. Фото: скриншот

У Києві двоє молодиків напали на співробітника АЗС та жорстоко побили чоловіка. Постраждалий в лікарні, зловмисників затримали.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Напад на працівника АЗС у Києві

У Подільському районі Києва двоє молодиків віком 22 та 24 років близько другої години ночі прийшли до магазину автозаправної станції та вимагали співробітницю продати їм алкоголь.

"Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка", — розповіли в поліції.

Зловмисники били працівника АЗС ногами та металевою палицею: в під час падіння з кишені автозаправника випав мобільний телефон, який нападник розбили ногою та кинули в потерпілого.

Затриманий за підозрою в нападі на співробітника АЗС. Фото: Нацполіція

Внаслідок побиття співробітник АЗС дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Зараз постраждалий перебуває в лікарні.

Поліцейські затримали нападників, їм вже повідомлено про підозри у вчиненні хуліганських дій групою осіб. Санкція статті — до семи років позбавлення волі.