Музей історії Україні у Другій світовій хочуть перейменувати: як звучить нова назва
Музей історії України у Другій світовій війні планують перейменувати на Музей війни за незалежність. Такий запит вже надіслали до Міністерства культури та інформаційної політики.
Про це повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук в інтерв'ю "Українському Радіо".
Що відомо
"Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам'яті у сучасній російсько-українській війні, музеєм про героїзм українського народу, а також місцем пам'яті вшанування нашої перемоги — і не лише України, а всього вільного демократичного світу", — сказав Савчук.
Нова назва присвячена боротьбі за незалежність України впродовж XX–XXI століть.
Наразі невідомо, коли саме музей перейменують. Гендиректор музею додав, що це "певний процес" який має кілька складових — наукову і юридичну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі зʼявилась нова петиція — кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро "Мінська". Новою назвою має стати "Червона Рута".