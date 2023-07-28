У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська": як звучатиме нова назва
У мережі зʼявилась нова петиція — кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро "Мінська". Новою назвою має стати "Червона Рута".
Про це заявив ініціатор петиції Єгор Кічко.
Перейменування станції "Мінська"
За словами організатора, саме пісян "Червона Рута" б‘єднує українців, а станція з відповідною назвою органічно доповнить просп. Івасюка і зробить Оболонь ще приємнішим для життя місцем.
"Станція метро "Мінська" натомість є деструктивною та роз'єднуючою назвою, що є небезпечним в час повномасштабної війни з росією та її союзниками, тобто Білорусією. А сама назва асоціюється виключно з диктаторським режимом Лукашенка та обстрілами з території Білорусі від котрих українці змушені ховатись у цьому ж метро", — додав Кічко.
Наразі зібрано 214 підписів із 6 000 необхідних.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві нині триває будівництво продовження зеленої гілки метрополітену від станції "Сирець" до Виноградара. Проєкт включає станції "Мостицька", "Проспект Правди" ("Варшавська") та "Виноградар". Як просувається будівництво, читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.