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У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська": як звучатиме нова назва

28 липня 2023 09:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська": як звучатиме нова назва
Станція київського метро "Мінська". Фото: Вечірній Київ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У мережі зʼявилась нова петиція —  кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро "Мінська". Новою назвою має стати "Червона Рута".

Про це заявив ініціатор петиції Єгор Кічко.

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За словами організатора, саме пісян "Червона Рута" б‘єднує українців, а станція з відповідною назвою органічно доповнить просп. Івасюка і зробить Оболонь ще приємнішим для життя місцем.

 

У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська". Скриншот

"Станція метро "Мінська" натомість є деструктивною та роз'єднуючою назвою, що є небезпечним в час повномасштабної війни з росією та її союзниками, тобто Білорусією. А сама назва асоціюється виключно з диктаторським режимом Лукашенка та обстрілами з території Білорусі від котрих українці змушені ховатись у цьому ж метро", — додав Кічко.

Наразі зібрано 214 підписів із 6 000 необхідних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві нині триває будівництво продовження зеленої гілки метрополітену від станції "Сирець" до Виноградара. Проєкт включає станції "Мостицька", "Проспект Правди" ("Варшавська") та "Виноградар". Як просувається будівництво, читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE. 

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