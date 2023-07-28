У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська": як звучатиме нова назва

Станція київського метро "Мінська". Фото: Вечірній Київ

У мережі зʼявилась нова петиція — кияни пропонують перейменувати станцію столичного метро "Мінська". Новою назвою має стати "Червона Рута".

Про це заявив ініціатор петиції Єгор Кічко.

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Перейменування станції "Мінська"

За словами організатора, саме пісян "Червона Рута" б‘єднує українців, а станція з відповідною назвою органічно доповнить просп. Івасюка і зробить Оболонь ще приємнішим для життя місцем.

У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Мінська". Скриншот

"Станція метро "Мінська" натомість є деструктивною та роз'єднуючою назвою, що є небезпечним в час повномасштабної війни з росією та її союзниками, тобто Білорусією. А сама назва асоціюється виключно з диктаторським режимом Лукашенка та обстрілами з території Білорусі від котрих українці змушені ховатись у цьому ж метро", — додав Кічко.

Наразі зібрано 214 підписів із 6 000 необхідних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві нині триває будівництво продовження зеленої гілки метрополітену від станції "Сирець" до Виноградара. Проєкт включає станції "Мостицька", "Проспект Правди" ("Варшавська") та "Виноградар". Як просувається будівництво, читайте в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.