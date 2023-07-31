Музей истории Украины во Второй мировой хотят переименовать: как звучит новое название

Музей истории Украины во Второй мировой войне Фото: google.com

Музей истории Украины во Второй мировой войне планируется переименовать в Музей войны за независимость. Такой запрос уже направили в Министерство культуры и информационной политики.

Об этом сообщил генеральный директор музея Юрий Савчук в интервью "Украинскому Радио".

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"Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне, музеем о героизме украинского народа, а также местом памяти нашей победы — и не только Украины, а всего свободного демократического мира", — сказал Савчук.

Новое название посвящено борьбе за независимость Украины на протяжении XX–XXI веков.

Пока неизвестно, когда именно музей переименуют. Гендиректор музея добавил, что это "определенный процесс", который имеет несколько составляющих — научную и юридическую.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилась новая петиция — киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Червона Рута".