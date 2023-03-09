Музей війни у Києві представить проект "Друга світова на карті України"

Музей війни у Києві

Музей війни оголосив про презентацію свого проєкту "Друга світова на карті України", якому було приділено кілька років роботи. Проєкт включає інформацію про 44 596 населених пунктів, у тому числі назви, географічне розташування та підпорядкування на 1946 та 2014 роки — з моменту завершення Другої світової війни до початку російсько-української війни.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Музей війни

Проєкт включає інформацію про війська та цивільне населення. У базі даних можна знайти населені пункти, які були окуповані не лише німецькими військами, а й угорськими та румунськими арміями. Проєкт також фіксує місця боїв між УПА, військами Вермахту та НКВС.

Проєкт також демонструє інформацію про трагічну долю мирного населення протягом періоду, коли Україна переживала Другу світову війну. Близько 700 сіл та містечок було вщент спалено під час німецької окупації, а сотні сіл було знято з обліку радянською владою за підтримку українських повстанців.

У рамках презентації проєкту вчені розкажуть про цікаві факти військової географії України, представлять унікальні військові карти та розкажуть про першоджерела з фондів провідних архівів України. Захід відбудеться в офісі Музею війни, розташованому за адресою Лаврська, 24, о 15:00 10 березня.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики надіслало листа до Національної музичної академії з пропозицією про відмову від імені Чайковського у назві закладу. У відомстві зазначають, що цей діяч вважав себе "корінною російською людиною" і не мав прямого відношення до розвитку НМАУ