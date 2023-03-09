Музей войны в Киеве представит проект "Вторая мировая на карте Украины"
Музей войны объявил о презентации своего проекта "Вторая мировая на карте Украины", которому было уделено несколько лет работы. Проект включает информацию о 44 596 населенных пунктах, в том числе названия, географическое расположение и подчинение на 1946 и 2014 годы — с момента завершения Второй мировой войны до начала российско-украинской войны.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
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Музей войны
Проект включает информацию о войсках и гражданском населении. В базе данных можно найти населенные пункты, которые были оккупированы не только немецкими войсками, но и венгерскими и румынскими армиями. Проект также фиксирует места боев между УПА, войсками Вермахта и НКВД.
Проект также демонстрирует информацию о трагической судьбе мирного населения в течение того периода, когда Украина переживала Вторую мировую войну. Около 700 сел и городков были дотла сожжены во время немецкой оккупации, а сотни сел были сняты с учета советской властью за поддержку украинских повстанцев.
В рамках презентации проекта ученые расскажут об интересных фактах военной географии Украины, представят уникальные военные карты и расскажут о первоисточниках из фондов ведущих архивов Украины. Мероприятие состоится в офисе Музея войны, который расположен по адресу Лаврская, 24, в 15:00 10 марта.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики направило письмо в Национальную музыкальную академию с предложением об отказе от имени Чайковского в названии заведения. В ведомстве отмечают, что этот деятель считал себя "коренным русским человеком" и не имел прямого отношения к развитию НМАУ.