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На Берестейському проспекті у Києві величезні затори — що трапилось

5 грудня 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Берестейському проспекті у Києві величезні затори — що трапилось
ДТП у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку на Берестейському проспекті у Києві трапилася ДТП. Через це ускладнений рух транспорту в напрямку центра міста.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва

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Правоохоронці розповіли, що сьогодні на Берестейському проспекті у Києві трапилась ДТП. Детальну інформацію про це не публікували, однак на фото видно авто, яке в'їхало в стовб, та карету швидкої допомоги. 

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ДТП у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

Через це неподалік станції метро "Політехнічний інститут", ускладнений рух транспорту в напрямку центра міста. 

"Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 4 грудня на трасі Київ — Ковель трапилась серйозна ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок.

Окрім того,  увечері 1 грудня у Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Усі троє водіїв госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями. 

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