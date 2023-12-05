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На Берестейском проспекте в Киеве огромные пробки — что случилось

5 декабря 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Берестейском проспекте в Киеве огромные пробки — что случилось
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром на Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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Правоохранители рассказали, что сегодня на Брестском проспекте в Киеве произошло ДТП. Подробную информацию об этом не публиковали, однако на фото видно авто, въехавшее в столб, и карету скорой помощи.

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ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В связи с этим неподалеку от станции метро "Политехнический институт" затруднено движение транспорта в направлении центра города.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря на трассе Киев — Ковель произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.

Кроме того, вечером 1 декабря во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Все трое водителей госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

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