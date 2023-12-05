На Берестейском проспекте в Киеве огромные пробки — что случилось

ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

Сегодня утром на Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Читайте также:

ДТП в Киеве: на Берестейском проспекте огромные пробки

Правоохранители рассказали, что сегодня на Брестском проспекте в Киеве произошло ДТП. Подробную информацию об этом не публиковали, однако на фото видно авто, въехавшее в столб, и карету скорой помощи.

ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В связи с этим неподалеку от станции метро "Политехнический институт" затруднено движение транспорта в направлении центра города.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря на трассе Киев — Ковель произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три пассажирки.

Кроме того, вечером 1 декабря во Львовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Все трое водителей госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.