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На Чорнобильській АЕС завершили ліквідацію наслідків удару РФ

7 березня 2025 15:33
Карина Приходько - Редактор
Обстріл ЧАЕС 14 лютого — ДСНС завершила ліквідацію наслідків
Рятувальники на Чорнобильській АЕС. Фото: АЕС
Карина Приходько - Редактор

Рятувальники закінчили ліквідацію наслідків російського удару по Чорнобильській атомній електростанції. Окупаційна армія атакувала АЕС дроном 14 лютого.

Про це повідомили у ДСНС України у п'ятницю, 7 березня. 

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"Чорнобильська АЕС: ліквідацію наслідків удару російського БпЛА на об’єкт "Укриття" завершено", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, російські війська 14 лютого вдарили дроном із фугасною бойовою частиною по укритті на ЧАЕС. На місці спалахнула масштабна пожежа та були зафіксовані суттєві пошкодження.

Раніше рятувальники повідомляли, що верхолази проводили роботи щодо часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття" та ліквідації осередків тління на арці. 

Нагадаємо, після атаки на ЧАЕС фахівці МАГАТЕ оглянули пошкодження. За їхніми даними, рівень радіації не змінився. 

Також експерти пояснювали, чи загрожує вибух об'єкта "Укриття" на ЧАЕС

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