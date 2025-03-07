Обстрел ЧАЭС 14 февраля — ГСЧС завершила ликвидацию последствий

Спасатели на Чернобыльской АЭС. Фото: АЭС

Спасатели закончили ликвидацию последствий российского удара по Чернобыльской атомной электростанции. Оккупационная армия атаковала АЭС дроном 14 февраля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, 7 марта.

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"Чернобыльская АЭС: ликвидация последствий удара российского БпЛА на объект "Укрытие" завершена", — говорится в сообщении.

Как известно, российские войска 14 февраля ударили дроном с фугасной боевой частью по укрытию на ЧАЭС. На месте вспыхнул масштабный пожар и были зафиксированы существенные повреждения.

Ранее спасатели сообщали, что верхолазы проводили работы по частичному вскрытию конструкции объекта "Укрытие" и ликвидации очагов тления на арке.

Напомним, после атаки на ЧАЭС специалисты МАГАТЭ осмотрели повреждения. По их данным, уровень радиации не изменился.

Также эксперты объясняли, угрожает ли взрыв объекта "Укрытие" на ЧАЭС.