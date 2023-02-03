Вибухи у Києві 3 лютого — у місті сапери здійснюватимуть підрив криги

На Десні борються з льодовим затором: киян попередили про вибухи в одному із районів міста
Мешканців Києва попередили, що у п'ятницю, 3 лютого, у Броварському районі міста може бути чутно звуки вибухів. Киян закликали не панікувати, оскільки на річці Десна борються з льодовим затором.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
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Можливі вибухи у Києві
"На річці Десна борються з льодовим затором. Тому, сьогодні, 3 лютого, в Броварському районі може бути чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
В адміністрації розповідають, що це потрібно для того, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню у прибережних зонах.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки. У разі тривоги одразу прямуйте в укриття", — наголосили в ОВА.
Також про можливі вибухи киян повідомили в Київській міській державній адміністрації. Там зазначили, що звуки вибухів також можливі на лівому березі та Оболонському районі.
"На річці Десна підриватимуть льодовий затор. Тому, сьогодні, 3 лютого, на лівому березі та в Оболонському районі столиці можуть бути гучні звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що підрив криги здійснюватимуть сапери. Такі вимушені заходи необхідні аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.
Нагадаємо, нещодавно до Києва повернулися комунальники, які допомагали розгрібати завали у Херсоні. За три дні столичні комунальники вивезли з Херсона самоскидами 480 кубометрів побутового та 100 кубометрів будівельного сміття.