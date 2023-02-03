Взрывы в Киеве 3 февраля — в городе саперы будут осуществлять подрыв льда

На Десне борются с ледовой пробкой: киевлян предупредили о взрывах в одном из районов города
Жителей Киева предупредили, что в пятницу, 3 февраля, в Броварском районе города могут быть слышны звуки взрывов. Киевлян призвали не паниковать, поскольку на реке Десна борются с ледовой пробкой.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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Возможны взрывы в Киеве
"На реке Десна борются с ледовой пробкой. Поэтому, сегодня, 3 февраля, в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
В администрации рассказывают, что это нужно для того, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. В случае тревоги сразу направляйтесь в укрытие", — подчеркнули в ОВА.
Также о возможных взрывах киевлян сообщили в Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что звуки взрывов возможны на левом берегу и Оболонском районе.
"На реке Десна будут взрывать ледовую пробку. Поэтому, сегодня, 3 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Там отметили, что подрыв льда будут совершать саперы. Такие вынужденные меры необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
Напомним, недавно в Киев вернулись коммунальщики, которые помогали разгребать завалы в Херсоне. Через три дня столичные коммунальщики вывезли из Херсона самосвалами 480 кубометров бытового и 100 кубометров строительного мусора.