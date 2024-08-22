На фронті загинув старший інспектор патрульної поліції Києва Роман Зеленський

Роман Зеленський. Фото: Нацполіція

На фронті під час виконання бойового завдання загинув 36-річний інспектор відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва старший лейтенант поліції Роман Зеленський. У лавах патрульної поліції Роман був з 2015 року.

Про це 22 серпня повідомила пресслужба патрульної поліції України.

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За повідомленням пресслужби, Роман Зеленський у лавах поліції з 2015 року та згодом пішов на фронт.

"Коли на рідну землю прийшла повномасштабна війна, він без жодних вагань став на оборону Батьківщини. Спочатку виконував бойові завдання на Київщині, а згодом у найгарячіших точках нашої країни", — заявили в поліції.

Роман Зеленський. Фото: Нацполіція

Загиблий на фронті Роман Зеленський. Фото: Нацполіція

Роман Зеленський на фронті. Фото: Нацполіція

Старший лейтенант поліції Роман Зеленський. Фото: Нацполіція

Портрет Романа Зеленського. Фото: Нацполіція 1 / 5

"За відвагу, самовідданість та героїзм Роман був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих". Люблячий батько та позитивна, світла людина. Роман любив та дбав про своїх дітей. Син та донька були для нього відрадою та найбільшим натхненням. Заради них він боронив нашу землю від окупанта", — так описали колеги Романа Зеленського.