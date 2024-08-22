На фронте погиб старший инспектор патрульной полиции Киева Роман Зеленский

На фронте погиб старший лейтенант полиции Киева Роман Зеленский
На фронте при выполнении боевого задания погиб 36-летний инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева старший лейтенант полиции Роман Зеленский. В рядах патрульной полиции Роман был с 2015 года.
Об этом 22 августа сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.
Роман Зеленский погиб на фронте
По сообщению пресс-службы, Роман Зеленский в рядах полиции с 2015 года и позже ушел на фронт.
"Когда на родную землю пришла полномасштабная война, он без колебаний встал на оборону Родины. Сначала выполнял боевые задания на Киевщине, а впоследствии в самых горячих точках нашей страны", — заявили в полиции.
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Роман Зеленский. Фото: Нацполиция
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Погибший на фронте Роман Зеленский. Фото: Нацполиция
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Роман Зеленский на фронте. Фото: Нацполиция
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Старший лейтенант полиции Роман Зеленский. Фото: Нацполиция
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Портрет Романа Зеленского. Фото: Нацполиция
"За отвагу, самоотверженность и героизм Роман был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Крест храбрых". Любящий отец и положительный, светлый человек. Роман любил и заботился о своих детях. Сын и дочь были для него отрадой и величайшим вдохновением. Их он защищал нашу землю от оккупанта", — так описали коллеги Романа Зеленского.
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