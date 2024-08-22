У Києві та області найближчим часом очікується гроза

На Київ насувається гроза. Ілюстративне фото: УНІАН

Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці 22 серпня. У Києві та області очікуються грози та шквальний вітер.

Про це повідомляють пресслужби КМВА та Українського гідрометцентру у четвер, 22 серпня.

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Протягом усього дня, 22 серпня, у столиці очікуються грози та вітер, місцями шквальний до 15-20 м/с. Оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Міська влада закликала киян не лякатися звуків грому. А натомість, зважаючи на сильний вітер, дотримуватися наступних безпекових правил:

• не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

• щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;

• прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.