У столиці декомунізували обеліск на честь міста-героя Києва

На Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска місту-герою Києву
У Києві на Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва.
Про це повідомляє ВВС Україна.
Демонтаж радянської символіки в Києві
Комунальники демонтували радянську зірку з обеліска в п'ятницю, 15 вересня. Спеціалісти її відбили з постаменту та завантажили до вантажівки.
Працівники комунальних служб відмовились коментувати свою роботу. Деталей демонтажу не повідомили і в Департаменті територіального контролю міста Києва.
Зазначимо, торік на самому проспекті Перемоги, який нині має назву Берестейський, демонтували радянські зірки з будинку.
Нагадаємо, після закінчення робіт на щиті "Батьківщини-матері" у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрили нову музейну виставку, присвячену історії тризуба.