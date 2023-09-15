У столиці декомунізували обеліск на честь міста-героя Києва

Обеліск на честь міста-героя Києва. Фото: Google

У Києві на Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Демонтаж радянської символіки в Києві

Комунальники демонтували радянську зірку з обеліска в п'ятницю, 15 вересня. Спеціалісти її відбили з постаменту та завантажили до вантажівки.

Працівники комунальних служб відмовились коментувати свою роботу. Деталей демонтажу не повідомили і в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Зазначимо, торік на самому проспекті Перемоги, який нині має назву Берестейський, демонтували радянські зірки з будинку.

Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна

Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна

Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна

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