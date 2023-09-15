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На Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска місту-герою Києву

15 вересня 2023 16:18
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У столиці декомунізували обеліск на честь міста-героя Києва
Обеліск на честь міста-героя Києва. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві на Галицькій площі демонтували радянську зірку з обеліска на честь міста-героя Києва. 

Про це повідомляє ВВС Україна

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Демонтаж радянської символіки в Києві 

Комунальники демонтували радянську зірку з обеліска в п'ятницю, 15 вересня. Спеціалісти її відбили з постаменту та завантажили до вантажівки. 

Працівники комунальних служб відмовились коментувати свою роботу. Деталей демонтажу не повідомили і в Департаменті територіального контролю міста Києва. 

Зазначимо, торік на самому проспекті Перемоги, який нині має назву Берестейський, демонтували радянські зірки з будинку. 

Обеліск на честь міста-героя Києва
Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна
Обеліск на честь міста-героя Києва
Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна
Обеліск на честь міста-героя Києва
Демонтаж радянської символіки на обеліску на честь міста-героя Києва. Фото: ВВС Україна

Нагадаємо, після закінчення робіт на щиті "Батьківщини-матері" у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрили нову музейну виставку, присвячену історії тризуба. 

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