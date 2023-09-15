Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву arrow

На Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву

15 сентября 2023 16:18
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В столице декоммунизировали обелиск в честь города-героя Киева
Обелиск в честь города-героя Киева. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.

Об этом сообщает BBC Украина.

Читайте также:

Демонтаж советской символики в Киеве

Коммунальщики демонтировали советскую звезду с обелиска в пятницу, 15 сентября. Специалисты ее отбили с постамента и погрузили в грузовик.

Сотрудники коммунальных служб отказались комментировать свою работу. Детали демонтажа не сообщили и в Департаменте территориального контроля города Киева.

Отметим, в прошлом году на самом проспекте Победы, который теперь называется Берестейский, демонтировали советские звезды из дома.

Обелиск в честь города-героя Киева
Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина
Обелиск в честь города-героя Киева
Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина
Обелиск в честь города-героя Киева
Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина

Напомним, после окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории трезубца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз