В столице декоммунизировали обелиск в честь города-героя Киева

Обелиск в честь города-героя Киева. Фото: Google

В Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Коммунальщики демонтировали советскую звезду с обелиска в пятницу, 15 сентября. Специалисты ее отбили с постамента и погрузили в грузовик.

Сотрудники коммунальных служб отказались комментировать свою работу. Детали демонтажа не сообщили и в Департаменте территориального контроля города Киева.

Отметим, в прошлом году на самом проспекте Победы, который теперь называется Берестейский, демонтировали советские звезды из дома.

Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина

Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина

Демонтаж советской символики с обелиска в честь города-героя Киева. Фото: ВВС Украина

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