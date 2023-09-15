В столице декоммунизировали обелиск в честь города-героя Киева

На Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
В Киеве на Галицкой площади демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Киева.
Об этом сообщает BBC Украина.
Демонтаж советской символики в Киеве
Коммунальщики демонтировали советскую звезду с обелиска в пятницу, 15 сентября. Специалисты ее отбили с постамента и погрузили в грузовик.
Сотрудники коммунальных служб отказались комментировать свою работу. Детали демонтажа не сообщили и в Департаменте территориального контроля города Киева.
Отметим, в прошлом году на самом проспекте Победы, который теперь называется Берестейский, демонтировали советские звезды из дома.
Напомним, после окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории трезубца.