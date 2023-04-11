На Крещатике горит университет Карпенко-Карого: Кличко сообщил детали
В центре Киева, на Крещатике произошел пожар. Загорелся один из корпусов университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.
Пожар в центре Киева
В центральной части украинской столицы начался пожар.
Горит на главной улице Киева, Крещатике.
Спасательные подразделения сразу же прибыли на место инцидента и начали процесс ликвидации возгорания.
Детали инцидента
Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
"Локализация пожара на площади 10 квадратных метров на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания", — отметил Кличко.
Напомним, что вечером 9 апреля в Обуховском районе Киевской области начался пожар в жилом доме.
По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а пожар мог возникнуть из-за бытовых обстоятельств.