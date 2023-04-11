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На Крещатике горит университет Карпенко-Карого: Кличко сообщил детали

11 апреля 2023 10:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На Крещатике горит университет Карпенко-Карого: Кличко сообщил детали
Мэр Киева Виталий Кличко / Фото: kyiv.klichko.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В центре Киева, на Крещатике произошел пожар. Загорелся один из корпусов университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

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Пожар в центре Киева

В центральной части украинской столицы начался пожар.

Горит на главной улице Киева, Крещатике.

Спасательные подразделения сразу же прибыли на место инцидента и начали процесс ликвидации возгорания.

Детали инцидента

Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

"Локализация пожара на площади 10 квадратных метров на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания", — отметил Кличко.

Напомним, что вечером 9 апреля в Обуховском районе Киевской области начался пожар в жилом доме.

По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а пожар мог возникнуть из-за бытовых обстоятельств.

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