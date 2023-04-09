У Києві спалахнула пожежа в житловому будинку: що відомо

Пожежа в житловому будинку. Фото: поліція Київщини

Увечері, 9 квітня, в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння наразі невідомо.

Про це повідомляє Поліція Київщини.

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Що відомо

Як повідомили правоохоронці, до поліції надійшло повідомлення про займання житлового будинку в селі Гвоздів. Поліцейські зʼясовують обставини загорання.

"На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом", — кажуть у відомстві.є

За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.

Нагадаємо, 1 квітня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Авіатори у місті Узин Київської області. Внаслідок пожежі, яка виникла на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, мешканцям довелося залишити свої квартири.