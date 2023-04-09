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У Києві спалахнула пожежа в житловому будинку: що відомо

9 квітня 2023 23:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пожежа в житловому будинку. Фото: поліція Київщини
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері, 9 квітня, в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку. Що стало причиною загоряння наразі невідомо. 

Про це повідомляє Поліція Київщини.

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Що відомо

Як повідомили правоохоронці, до поліції надійшло повідомлення про займання житлового будинку в селі Гвоздів. Поліцейські зʼясовують обставини загорання. 

"На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом", — кажуть у відомстві.є

За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.

Нагадаємо, 1 квітня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Авіатори у місті Узин Київської області. Внаслідок пожежі, яка виникла на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, мешканцям довелося залишити свої квартири.

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