На Хрещатику зайнялася електропідстанція

На Хрещатику сталася пожежа на електропідстанції
У Києві загорілась електрична підстанція. Наразі очікується бригада ДТЕК, щоб розпочати ліквідацію наслідків.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
В Києві горить підстанція
На вулиці Хрещатик, 15 вранці в середу, 15 січня, виникла пожежа на електричній підстанції. На місце події оперативно прибули рятувальні служби.
Наразі очікується прибуття бригади ДТЕК для отримання необхідного допуску до початку гасіння пожежі.
Про причини загоряння підстанції у КМДА не повідомили.
Нагадаємо, у Києві та по Україні оголошували повітряну тривогу через російський масований ракетний удар.
Тим часом Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у кількох областях України.
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