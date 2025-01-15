На Хрещатику зайнялася електропідстанція

Працівники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

У Києві загорілась електрична підстанція. Наразі очікується бригада ДТЕК, щоб розпочати ліквідацію наслідків.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

На вулиці Хрещатик, 15 вранці в середу, 15 січня, виникла пожежа на електричній підстанції. На місце події оперативно прибули рятувальні служби.

Наразі очікується прибуття бригади ДТЕК для отримання необхідного допуску до початку гасіння пожежі.

Про причини загоряння підстанції у КМДА не повідомили.

Нагадаємо, у Києві та по Україні оголошували повітряну тривогу через російський масований ракетний удар.

Тим часом Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у кількох областях України.