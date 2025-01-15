На Крещатике загорелась электроподстанция

На Крещатике произошел пожар на электроподстанции
В Киеве загорелась электрическая подстанция. Сейчас ожидается бригада ДТЭК, чтобы начать ликвидацию последствий.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В Киеве горит подстанция
На улице Крещатик, 15 утром в среду, 15 января, возник пожар на электрической подстанции. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.
В настоящее время ожидается прибытие бригады ДТЭК для получения необходимого допуска к началу тушения пожара.
О причинах возгорания подстанции в КГГА не сообщили.
Напомним, в Киеве и по Украине объявляли воздушную тревогу из-за российского массированного ракетного удара.
Тем временем Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в нескольких областях Украины.
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