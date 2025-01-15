На Крещатике загорелась электроподстанция

Работники ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В Киеве загорелась электрическая подстанция. Сейчас ожидается бригада ДТЭК, чтобы начать ликвидацию последствий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

На улице Крещатик, 15 утром в среду, 15 января, возник пожар на электрической подстанции. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.

В настоящее время ожидается прибытие бригады ДТЭК для получения необходимого допуска к началу тушения пожара.

О причинах возгорания подстанции в КГГА не сообщили.

Напомним, в Киеве и по Украине объявляли воздушную тревогу из-за российского массированного ракетного удара.

Тем временем Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в нескольких областях Украины.