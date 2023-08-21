На Хрещатику встановлюють підбиту техніку РФ до Дня Незалежності. Фото: соцмережі

У самому центрі Києва, на Хрещатику, розпочалася підготовка до Дня Незалежності України. Там розвантажують та встановлюють підбиту російську техніку.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Читайте також:

Що відомо

За словами очевидців, на Хрещатику можна побачити танки Т90, Т80, Т72 різних модифікацій, БТРи, реактивну та самохідну артилерію.

Тут до Дня Незалежності проведуть виставку ворожої знищеної техніки.

Додамо, що вулицею Хрещатик до 28 серпня буде перекритий автомобільний рух.

На Хрещатику встановлюють підбиту техніку РФ до Дня Незалежності. Фото: соцмережі

На Хрещатику встановлюють підбиту техніку РФ до Дня Незалежності. Фото: соцмережі

На Хрещатику встановлюють підбиту техніку РФ до Дня Незалежності. Фото: соцмережі

На Хрещатику встановлюють підбиту техніку РФ до Дня Незалежності. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Додамо, наближається День Незалежності України, але через повномасштабну війну не слід перебувати у місцях великого скупчення людей, тому варто знати, де можна провести час у цей день. Ми розповідаємо вам про п’ять місць в Україні, де можна розчинитися у тиші природи та відволіктися від реалій. Новини.LIVE розповідають про ТОП-5 красивих місць в Україні, куди можна поїхати на День Незалежності.

Також ми писали про найцікавіші факти про незалежність України та розповідали про те, як в Україні святкували перший День Незалежності.