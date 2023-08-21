На Крещатике устанавливают подбитую технику РФ ко Дню Независимости

На Крещатике устанавливают подведенную технику РФ ко Дню Независимости. Фото: соцсети

В самом центре Киева, на Крещатике, началась подготовка ко Дню Независимости Украины. Там разгружают и устанавливают подбитую русскую технику.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Что известно

По словам очевидцев, на Крещатике можно увидеть танки Т90, Т80, Т72 разных модификаций, БТРы, реактивную и самоходную артиллерию.

Здесь ко Дню Независимости проведут выставку вражеской уничтоженной техники.

Добавим, что по улице Крещатик до 28 августа будет перекрыто автомобильное движение.

На Крещатике устанавливают подведенную технику РФ ко Дню Независимости. Фото: соцсети

На Крещатике устанавливают подведенную технику РФ ко Дню Независимости. Фото: соцсети

На Крещатике устанавливают подведенную технику РФ ко Дню Независимости. Фото: соцсети

На Крещатике устанавливают подведенную технику РФ ко Дню Независимости. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.

Добавим, близится День Независимости Украины, но из-за полномасштабной войны не следует находиться в местах большого скопления людей, поэтому стоит знать, где можно провести время в этот день. Мы рассказываем вам о пяти местах в Украине, где можно раствориться в тишине природы и отвлечься от реалий. Новости.LIVE рассказывают о ТОП-5 красивых местах в Украине, куда можно поехать на День Независимости.

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