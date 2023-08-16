У КМВА розповіли, яких урочистостей чекати на День Незалежності та День Державного прапору

Підняття державного прапора на Хрещатику. Фото: КМДА

Стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що 23 та 24 серпня у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів.

"Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. З метою безпеки великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля, вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними і пізнавальними. Тож кияни та гості міста можуть обрати собі на смак, що відвідати", — зазначають у КМВА.

Також планується відкриття безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів.

"Але наголошую на заходах безпеки! Якби ви не вірили в силу нашої ППО, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І комендантська година — вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів. Тож плануйте свій відпочинок з відповідальністю!" — сказав Попко.

Перелік свят

Скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

урочисте підняття Державного прапору;

вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;

виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;

десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);

молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;

різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;

виступи дитячих художніх творчих колективів;

тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;

поетичні вечори;

старт прокату фільму "Довбуш" у кінотеатрах;

благодійний показ фільму "День незалежності";

україно-італійський проєкт "Рушники єдності";

інформаційна вулична акція "Україна в серці кожного";

культурно-релігійна ініціатива "Поле слави" на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;

ралі на історичних авто;

благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів Kozak System та "Жадан і Собаки";

фіксація національного рекорду найбільшої маскувальної сітки;

святкові фотозони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці звичного святкування Дня Незалежності не буде. Київська міська державна адміністрація не планує масові заходи 24 серпня.

Додамо, що спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив погрози ворожих атак на День Незалежності. За його словами, Росія може спробувати атакувати Україну будь-якої миті, включаючи значні дати, 24 серпня.