Погода у Києві 8 липня — синоптики попередили про грози і сильний вітер

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 липня, у Києві та Київській області очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та сильні пориви вітру, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Києві на 8 липня

За прогнозом синоптиків, протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території можливі короткочасні дощі та грози. Вітер західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с, вдень його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +14...+19°C, а вдень — +19...+24°C. У Києві вночі прогнозують +16...+18°C, вдень — +20...+22°C.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Через грози та сильний вітер 8 липня оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Небезпечні метеорологічні явища у Києві 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Києві також прогнозували дощі та сильний вітер. Попри це температура повітря залишалась комфортною.

А в Київській області дощі розмили Національне військове кладовище. У Київському еколого-культурному центрі наголосили, що місце для НВМК обране з грубим ігнорування природних умов.