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Головна Київ Короткочасний дощ і комфортна температура: погода у Києві на завтра

Короткочасний дощ і комфортна температура: погода у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 14:56
Погода у Києві 7 липня — коли чекати дощу
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 7 липня, у Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак удень місцями пройде короткочасний дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Києві на 7 липня

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по Київській області вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.

У столиці вночі очікується +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+24 °С.

Погода у Києві 7 липня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Як писали Новини.LIVE, сьогодні киян попереджали про сильний вітер з поривами 15-20 м/с. Попри це температура повітря прогріється до +20...+25 °С.

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погода Київ температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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