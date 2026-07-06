Погода у Києві 7 липня — коли чекати дощу

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 7 липня, у Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак удень місцями пройде короткочасний дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Києві на 7 липня

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по Київській області вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +19...+24 °С.

У столиці вночі очікується +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22...+24 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Як писали Новини.LIVE, сьогодні киян попереджали про сильний вітер з поривами 15-20 м/с. Попри це температура повітря прогріється до +20...+25 °С.

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