На Київ насуваються грози та шквали: оголошено І рівень небезпеки завтра
У вівторок, 8 липня, у Києві та Київській області очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози та сильні пориви вітру, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода у Києві на 8 липня
За прогнозом синоптиків, протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території можливі короткочасні дощі та грози. Вітер західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с, вдень його пориви сягатимуть 15–20 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +14...+19°C, а вдень — +19...+24°C. У Києві вночі прогнозують +16...+18°C, вдень — +20...+22°C.
Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Через грози та сильний вітер 8 липня оголошено жовтий рівень небезпечності.
Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Києві також прогнозували дощі та сильний вітер. Попри це температура повітря залишалась комфортною.
А в Київській області дощі розмили Національне військове кладовище. У Київському еколого-культурному центрі наголосили, що місце для НВМК обране з грубим ігнорування природних умов.
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