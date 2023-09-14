На Київ зі сторони Житомира насувається гроза з градом
На Київ у четвер, 14 вересня, насувається злива.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Гроза в Києві
В Києві очікується сильна злива. Гроза з градом насувається зі сторони Житомира.
Користувачі соцмереж вже публікують відео непогоди.
Прогноз синоптиків
Синоптики прогнозують, що 14 вересня в Києві та Київській області очікується гроза. У зв'язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпеки.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що дощі вже розпочалися в західних областях, впродовж сьогоднішнього дня-вечора опади поширяться у східному напрямку.
"15 вересня дощі, подекуди з грозами (так, це ще літні процеси) пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України. Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" — вказала вона.
В Київській обласній військовій адміністрації також попередили, що на Київщині очікуються "небезпечні метеорологічні явища".
"15 вересня вночі в регіоні очікується гроза, а також помірні короткочасні дощі. Рівень небезпеки – І, жовтий", — зазначили там.
Нагадаємо, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.