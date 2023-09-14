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На Київ зі сторони Житомира насувається гроза з градом

14 вересня 2023 17:19
- Марія Кучеренко
В Києві очікується сильна злива
Гроза в Києві. Фото: Google
- Марія Кучеренко

На Київ у четвер, 14 вересня, насувається злива. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Гроза в Києві 

В Києві очікується сильна злива. Гроза з градом насувається зі сторони Житомира.

Користувачі соцмереж вже публікують відео непогоди. 

Прогноз синоптиків 

Синоптики прогнозують, що 14 вересня в Києві та Київській області очікується гроза. У зв'язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпеки. 

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що дощі вже розпочалися в західних областях, впродовж сьогоднішнього дня-вечора опади поширяться у східному напрямку.

"15 вересня дощі, подекуди з грозами (так, це ще літні процеси) пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України. Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром!" — вказала вона. 

В Київській обласній військовій адміністрації також попередили, що на Київщині очікуються "небезпечні метеорологічні явища". 

"15 вересня вночі в регіоні очікується гроза, а також помірні короткочасні дощі.  Рівень небезпеки – І, жовтий", — зазначили там. 

Нагадаємо, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.

 

 

 

 

 

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