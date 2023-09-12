У Києві різко погіршилася якість повітря: із чим це пов'язано

Забруднене повітря у Києві. Фото: google

У вівторок, 12 вересня, у Києві різко погіршилася якість повітря до небезпечного рівня. Такий рівень забруднення має негативні наслідки на людей.

Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Столичного округу.

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Забруднення повітря у Києві

Зранку 12 вересня у Києві, зокрема в мікрорайонах Виґурівщина та Воскресенка на лівому березі, у повітрі концентрація зважених часток (пилу) PM2,5 та PM10 перевищила 100.

Такий індекс якості повітря AQI показує, що його стан є нездоровим для всіх людей, йдеться у додатку "Київ Цифровий" у розділі щодо моніторингу якості повітря.

У випадку такої ситуації категорично заборонено:

провітрювання приміщення;

фізична активність на вулиці, особливо дітям, літнім людям та людям, що мають проблеми зі здоровʼям.

Рівень забруднення повітря у Києві. Фото: t.me/deiStolychka

Нагадаємо, що, за останніми даними екологів, найбільш забрудненим містом у світі вважається столиця Індонезії Джакарта. Мешканцям дихати цим повітрям дуже небезпечно. Воно може викликати чимало хвороб, а починається усе з банального кашлю.