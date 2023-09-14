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На Киев со стороны Житомира надвигается гроза с градом

14 сентября 2023 17:19
- Мария Кучеренко
В Киеве ожидается сильный ливень
Гроза в Киеве. Фото: Google
- Мария Кучеренко

На Киев в четверг, 14 сентября, надвигается ливень.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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В Киеве ожидается сильный ливень. Гроза с градом надвигается со стороны Житомира.

Пользователи соцсетей уже публикуют видео непогоды.

Прогноз синоптиков

Синоптики прогнозируют, что 14 сентября в Киеве и в Киевской области ожидается гроза. Из-за этого в регионе объявлен первый уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что дожди уже начались в западных областях, в течение сегодняшнего вечера осадки распространятся в восточном направлении.

"15 сентября дожди, иногда с грозами (да, это еще летние процессы) пройдут в восточной части, местами в центральных областях и локально на юге Украины. Грозы могут сопровождаться порывистым ветром!" – указала она.

В Киевской областной военной администрации также предупредили, что в Киевской области ожидаются "опасные метеорологические явления".

"15 сентября ночью в регионе ожидается гроза, а также умеренные кратковременные дожди. Уровень опасности - И желтый", — отметили там.

Напомним, 12 сентября, в Киеве резко ухудшилось качество воздуха до опасного уровня. Такой уровень загрязнения имеет негативные последствия для людей.

 

 

 

 

 

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