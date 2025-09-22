СБУ затримала російських агентів на Київщині — постачали SIM-карти для дронів РФ

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

У Київській області співробітники Служби безпеки України затримали російських агентів. Вони постачали загарбникам українські SIM-карти для дронів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 22 вересня.

Постачання окупантам українських SIM-карт

У СБУ пояснила, що наявність у противника цих мікрочипів покращувала звʼязок та навігацію російських дронів. Завдання окупантів виконували двоє мешканців Київщини, один з яких колишній правоохоронець.

Затримання фігурантів у Київській області. Фото: СБУ

Російська спецслужба провела агентам інструктаж. Фігуранти спочатку купували SIM-карти в Україні, а потім відправляли спільникам в Євросоюзі. Звідти їх надсилали в Росію, а саме до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані. Відомо, що там розташовані заводи з виробництва бойових безпілотників.

"Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані "зсередини" вітчизняних операторів. Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у зрадників

Під час обшуків в агентів вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з Росією та спільниками в ЄС. Крім того, у них виявили підготовлені до "трафіку" в РФ картки.

Листування в телефоні фігуранта. Фото: СБУ

Покарання для фігурантів

Слідчі СБУ оголосили затриманим про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Крім того, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території ЄС.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала агентурну пару, яка намагалася коригувати російські обстріли Києва.

Раніше у столиці судили російського агента, який передавав росіянам координати ППО. Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.