Главная Киев На Киевщине агенты поставляли РФ украинские SIM-карты для дронов

На Киевщине агенты поставляли РФ украинские SIM-карты для дронов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 11:40
СБУ задержала российских агентов в Киевской области — поставляли SIM-карты для дронов РФ
Задержание фигурантов. Фото: СБУ

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали российских агентов. Они поставляли захватчикам украинские SIM-карты для дронов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Поставка оккупантам украинских SIM-карт

В СБУ объяснили, что наличие у противника этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских дронов. Задание оккупантов выполняли двое жителей Киевской области, один из которых бывший правоохранитель.

Затримання фігурантів у Київській області
Задержание фигурантов в Киевской области. Фото: СБУ

Российская спецслужба провела агентам инструктаж. Фигуранты сначала покупали SIM-карты в Украине, а затем отправляли сообщникам в Евросоюзе. Оттуда их отправляли в Россию, а именно в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане. Известно, что там расположены заводы по производству боевых беспилотников.

"Еще одной задачей российской агентуры была вербовка работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные "изнутри" отечественных операторов. Контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведактивность, задокументировала агентов и задержала их", — говорится в сообщении.

Обыски у предателей

Во время обысков у агентов изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с Россией и сообщниками в ЕС. Кроме того, у них обнаружили подготовленные к "трафику" в РФ карточки.

Листування зрадників
Переписка в телефоне фигуранта. Фото: СБУ

Наказание для фигурантов

Следователи СБУ объявили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников российской агентуры на территории ЕС.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала агентурную пару, которая пыталась корректировать российские обстрелы Киева.

Ранее в столице судили российского агента, который передавал россиянам координаты ПВО. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

СБУ война Киевская область ФСБ оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
