На Київщині блокують будівництво військового кладовища — чого бояться місцеві

Мітинг у Мархалівці. Фото: Суспільне

Нещодавно жителі села Мархалівка, що на Київщині, вийшли на мітинг проти будівництва Національного військового меморіального кладовища у "своєму" лісі на території населеного пункту. І хоч екосистема офіційно належить Київській обласній державній адміністрації, місцеві бояться втратити разом з нею і воду, адже у селищі існує проблема з водопостачанням.

Чи становить будівництво кладовища загрозу для села та що кажуть у підприємстві "Національного військового меморіального кладовища" — розповіли у репортажі УП.

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Причина мітингів у Мархалівці

"Претензії місцевих жителів до потенційного будівництва можна описати двома словами — вода і ліс. Точніше страх перед їхнім зникненням", — йдеться у репортажі про причини мітингів.

Зазначається, що у Мархалівці немає централізованого водопостачання, тож, людям доводиться набирати воду з криниць, які вириті практично у кожному дворі.

У зв'язку з цим місцеві бояться, що масові захоронення військових призведуть до отруєння ґрунтових вод, в результаті чого вода з криниць стане непридатною для вживання. До того ж, вони переконані, що якщо частину лісу, яку відвели для будівництва, осушать, то вода взагалі зникне.

Що кажуть у підприємстві "Національне військове меморіальне кладовище"

Однак, за словами заступника директора держпідприємства "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослава Старущенко, побоювання людей марні.

Проєкт будівництва крематорію. Фото: УП

Адже, по-перше, кладовище планують будувати щонайменше за 300 метрів від крайніх хат Мархалівки. Такої відстані, згідно з вимогами будівельних норм, достатньо, щоб трупні залишки не потрапляли у воду.

По-друге, як додав Старущенко, у мархалівському лісі наразі не планують жодних водоосушувальних та водопоглиблюваних робіт.

"Місця поховання ми розташували тільки там, де абсолютно непідтоплювана територія. Тобто за будь-якої сезонності рівень ґрунтових вод там не підніматиметься вище двох метрів до поверхні землі", — сказав Старущенко.

Що стосується вирубки лісу, то для будівництва відведено 130 гектарів з 267 гектарів. Відповідно, зі 130 гектарів під можливе викорчовування підлягає лише 26 гектарів.

Зрештою, 137 гектарів лісу залишаться у вільному доступі.

Як відбуватиметься будівництво кладовища

Загалом відомо, що будівництво меморіального кладовища поділене на вісім черг.

Перша починається у північній частині лісу, тобто майже за кілометр від хат жителів Мархалівки. Цей район розрахований на поховання чотирьох тисяч осіб. Окрім самих поховань, там буде парковка, місце для набору води, доріжки, урочиста площа, паркан, а також адміністративна будівля, ритуальна споруда, колумбарій.

Зрештою, усі вісім черг розраховані приблизно на 100 тисяч загиблих.

"Але я ще раз повторюся: держава не розраховує на стільки загиблих героїв, ми відкриватимемо черги за необхідності. Перша і друга — точно будуть побудовані, а решта –— за необхідності. У кожній черзі буде приблизно по 10 тисяч могил. Я маю велике бажання не будувати наступні черги", — сказав Старущенко.

Проєкт будівництва. Фото: УП

Нагадаємо, раніше в Мінветеранів розкритикували протести через будівництво меморіального кладовища на Київщині. Перед цим там пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі.